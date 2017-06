Norsk Friluftsliv meiner vasscooterimportørane feilinformerer

– I fleire media hevdar representantar frå vasscooterimportørane at kommunane ikkje kan forby vasscooter i områda sine. Det er ikkje rett, seier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, i ei pressemelding.

Ho strekar under at både Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet på nettsidene sine er tydelege på at kommunar som har gode grunner til å forby vasscooterkøyring, har fullt høve til å gjera dette for ta omsyn til trygg ferdsel og i tillegg omsyn til miljø eller friluftsliv.

Regelverket gjev kommunane høve til å forby vasscooterkøyring i eige sjøområde, med unntak av farleier. Dei kan også forby bruk av vasscooterar i vatn og vassdrag. Dette er i tråd med ønsket til regjeringa om kommunalt sjølvstyre.

Norsk Friluftsliv, som er ein paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjonar, meiner at vasscooterimportørane, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kome med informasjon som skaper uvisse i kommunane om kva dei kan og ikkje kan regulera.

– Denne feilinformeringa er svært uheldig, seier Siri Meland.

Norsk Friluftsliv har tidlegare peikt på at frisleppet utgjer ein stor trussel for mellom anna folk som badar, padlarar og for raudlista fugleartar.

(©NPK)