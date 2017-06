Opna hovudbasen til nye redningshelikopter

Det var justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) som stod for opninga av den nye basen. Dette blir hovudbasen for dei seks basane 330-skvadronen har og knutepunktet for helikoptertenesta med verkstad og administrasjon.

– Ved opninga var eitt av dei nye redningshelikoptera (AW101) som skal leverast til Noreg, første gong på besøk på norsk jord, skriv Justis- og beredskapsdepartementet i ei pressemelding.

Leveransen av dei 16 nye helikoptera er forseinka på grunn av utfordringar i produksjonen, test og sertifisering av dei første helikoptera. Etter den opphavlege planen skulle dei to første blitt leverte innan 1. april år, men departementet opplyser til NTB at dei blir levert i sommar. Uavhengig av denne forseinkinga skal alle helikoptera og dei oppgraderte basane vera operative innan 2020.

– Ein av fleire viktige milepælar i det å skaffa dei nye redningshelikoptera er i dag nådd, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Regjeringa signerte i desember 2013 kontrakt om levering av 16 nye redningshelikopter av typen AW101. Dei skal erstatta dei noverande Sea King redningshelikoptera som blei tekne i bruk i 1973.

