Regjeringa vil ha maksgrense på bruk av innleigd arbeidskraft

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha ein slutt på det LO og Arbeidarpartiet har omtalt som slavekontraktar i bygg- og anleggsbransjen, ifølgje VG . Ho vil presisere i arbeidsmiljølova kva rettar ein har som fast tilsett, sette eit tak på kor stor del av arbeidskrafta som kan vere innleigd og ønskjer tiltak som sørgjer for at vikarbruk dekkjer reelle behov.

– Vi har samarbeidd tett med partane i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet. No skal vi sørgje for at dei seriøse aktørane vinn fram, og at faste tilsettingar med føreseielege lønns- og arbeidsvilkår blir hovudregelen, også innan bygg- og anleggssektoren, seier Hauglie til VG.

Ho vil foreslå å:

* Presisere innhaldet i omgrepet «fast tilsetting» i arbeidsmiljølova, blant anna for å sørgje for at fast tilsette får lønn mellom oppdrag.

* Innføre ein kvote på innleigd arbeidskraft i visse bransjar – spesielt bygg og anlegg – truleg på rundt 10–15 prosent, og lovfeste at anna arbeidskraft må bestå av direkte tilsette i verksemda.

* Å tillate bemanningsbyråa å tilsetje arbeidstakarar mellombels dersom dei skal leigast ut for å fylle reelle vikariat.

Forslaga blir sendt på høyring før ferien, og dei endelege lovforslaga fremma for Stortinget til hausten.

(©NPK)