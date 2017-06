Seks av ti klagar på feil og manglar etter bustadkjøp

Tala er henta frå av ei ny landsomfattande spørjeundersøking blant 370 bustadkjøparar, gjennomført av Huseiernes Landsforbund.

Ifølgje Dagsavisen har 10 prosent av bustadkjøparane frå 2014, 2015, og 2016 funne det nødvendig å bruke eigarskifte- eller bustadkjøpsforsikring, kontakte advokat eller gå rettens veg. Huseiernes Landsforbund reagerer på at såpass mange finn feil og manglar dei ikkje var blitt informert om, verken under visinga eller i tilstandsrapporten for bustaden. Forbundet vil ha ein gjennomgang og forbetring av avhendingslova.

– Både seljarar og kjøparar er amatørar ved bustadhandelen. Derfor må dei profesjonelle aktørane, takstmenn og eigedomsmeklarar, påleggjast eit vesentleg større ansvar. Dette må inn i lova, meiner generalsekretær Morten Andreas Meyer.

To av ti spurde bustadkjøparar var elles misfornøgde med fagfolka og syntest dei gjorde ein for dårleg jobb i samband med dei aktuelle kjøpa. Fagdirektør for bustad Thomas Bartholdsen i Forbrukarrådet forstår misnøya.

– Det er altfor mange atterhald i takstar og rapportar, og ofte blir det hinta eller antyda om problem på ein måte som kjøparar ikkje forstår, seier han.

