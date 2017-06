Siste prosjekt på plass i Nasjonal transportplan

Det blei klart då transport- og kommunikasjonskomiteen la fram innstillinga si til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget måndag.

Dei fire samarbeidspartia har sett punktum for diskusjonen om det bør byggjast bru over Oslofjordtunnelen. I NTP har regjeringa sett av 4,5 milliardar kroner til eit nytt tunnelløp, men har fram til no ikkje teke eit endeleg val. Eit alternativ har vore stenging av Oslofjordtunnelen og i staden brusamband mellom Frogn og Røyken via Håøya.

– Målet er oppstart i første periode. Det vil gje mykje betre trafikktryggleik med eit nytt tunnelløp når dette kjem i gang, seier Nikolai Astrup (H), leiar av transportkomiteen.

Han meiner tryggleiken vil vera godt teken vare på med berre tunnel.

– Ei bru kostar 16–17 milliardar kroner. Og viss ein vel ei bru, vil det skyva gjennomføringa mange, mange år fram i tid. Vi treng ei rask avklaring, seier han.

Oslofjordtunnelen har fleire gonger blitt stengd på grunn av brannar, sist 5. mai, då ein lastebil tok fyr. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen blei totalskadd, men ingen personar blei alvorleg skadde i brannen.

Legg ut pengar

Det er no klart at det ligg an til byggjestart på Ringeriksbanen i 2021, og at det er eit mål å koma i gang med utbetring av E16 mellom Arna og Stanghelle same året.

– Det blir arbeidd med å få ned kostnadane. Vi må få til eit prosjekt som gjer at ein kan få samanhengande utbygging på denne rasutsette strekninga, seier samferdselspolitisk talsmann i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Innstillinga opnar dessutan for forskotering av farleier og fiskerihamnutbyggingar. Mange av desse prosjekta låg opphavleg i den siste seksårsperioden frå 2024 til 2029. No kan dei flyttast fram ved at kommunar, fylkeskommunar og private forskoterer deler av rekninga, og så får pengane tilbake seinare.

– Det har vore eit sterkt ønske frå mange fiskerihamner langs kysten som taper på ikkje å koma i gang. Vi opnar for eit prinsipp som lèt desse prosjekta realiserast tidlegare enn vi hadde lagt opp til, seier Grøvan.

Haukelitunnelen på E134 er eit prosjekt som også kan starta tidlegare enn føreslege. Det vil bli delvis finansiert gjennom bompengar, og bompengeselskapet skal leggja ut midlane i den første perioden.

Utvidar bompengeløysing

Samtidig har fleirtalet i komiteen konkludert når det gjeld såkalla ferjeavløysingsmidlar. Det handlar om strekningar der ferjesamband blir kutta fordi det no er bygd veg. Normalt skal bompengefinansiering avgrensast til 15 år, men komiteen meiner ein kan halda fram å krevja inn bompengar etterpå. Det ein ville betalt i ferjebillett, kan dermed koma andre prosjekt til gode.

Eit prosjekt som framleis hamnar i siste del av perioden, og altså ikkje blir begynt på før etter 2023, er utgreiing av siste fase av E6 i Gudbrandsdalen. Det har skapt sterke reaksjonar lokalt at den siste vegbiten på 22 kilometer framleis skal gå gjennom tettstaden Ringebu i mange år til.

– Deler av utbygginga av E6 blei vesentleg dyrare enn skissert. Det gjer det vanskeleg å få gjennomført så raskt som vi hadde venta, seier Astrup.

1.000 milliardar

Totalt legg dei fire samarbeidspartia opp til å bruka over 1.000 milliardar kroner på veg, bane, kystanlegg, lufthamner og godstransport i Nasjonal Transportplan dei neste tolv åra.

Den nye Ringeriksbanen, intercity-jernbane mellom byane på Austlandet, fleire E39-prosjekt som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og ein oppgradert E18 i heile veglengda er blant dei store prosjekta som regjeringa og støttepartia no vil realisera.

Refsar Arbeidarpartiet

Høgre, Frp, KrF og Venstre langar ut mot veglovnadene til Arbeidarpartiet og meiner partiet fører veljarane bak lyset ved å unnlata å koma med ei truverdig finansiering for lovnadene sine om meir veg og bane.

Astrup meiner partiet har ei underdekning på fleire titals milliardar kroner og skuldar partiet for ikkje å prioritera i det heile.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) meiner planen til Ap er heilt verdilaus når dei ikkje viser kor pengane til nye prosjekt skal koma frå. Abid Q. Raja i Venstre seier Ap ikkje har nokon plan, men ei ønskeliste.

Samferdselspolitisk talsmann i Ap Eirik Sivertsen meiner derimot opplegget deira er berekraftig. Han viser til gevinstar som kan hentast frå meir effektiv planprosess, og at partiet også har inkludert breiband i satsinga si, som har ei ramme på 7 milliardar kroner meir enn regjeringa.