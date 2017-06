Stortinget sender jordbruksoppgjeret i retur

Geir Pollestad frå Senterpartiet meiner innstillinga som fleirtalet i næringskomiteen samla seg om måndag er ei blankofullmakt til regjeringa og Frp-statsråd Jon Georg Dale.

– Føringane frå Venstre er få og vage. I realiteten har Dale fått frie tøylar til å gjennomføra politikken sin, seier Pollestad til NTB.

Han meiner det er heilt i det blå om jordbruksoppgjeret kjem tilbake til Stortinget.

– Stortinget vedtek fleirtalsinnstillinga på fredag. Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlingar. Frå fleirtalet si side blir det ikkje lagt opp til at saka så skal tilbake til Stortinget igjen, seier han.

– Gislar

Ifølgje Pollestad vil bondeorganisasjonane lett kunna enda som gislar på kontoret til Dale. For alternativet til å akseptera ein avtale som er sydd over lesten til Venstre kan bli det opphavlege tilbodet til regjeringa på 410 millionar kroner, hevdar han.

Det er dette opphavlege tilbodet som Høgre og Frp primært stemmer for når Stortinget går til votering på fredag. Grunngjevinga er at bondeorganisasjonane sjølve valde å bryta forhandlingane med staten og partia meiner det vil kunna setja avtaleinstituttet i fare om budsjettstøtta blir auka.

Men når det ikkje er fleirtal for dette på Stortinget, vel regjeringspartia å stemma subsidiært for opplegget til Venstre.

– Føringane som Venstre legg på innretninga er akseptable for oss. Vi vil at partane skal forma ut detaljane i dette gjennom forhandlingar, seier Ingunn Foss frå Høgre til NTB.

Vil invitera

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) seier bondeorganisasjonane vil bli inviterte til nye forhandlingar om jordbruksoppgjeret så snart Stortinget gjer vedtaket sitt på fredag.

– At næringskomiteen i innstillinga ikkje legg detaljerte føringar på forhandlingane er fornuftig og ansvarleg, seier han til NTB.

På spørsmål om ramma på 625 millionar kan forhandlast opp, svarar Dale at det skal vera reelle forhandlingar med partane, men at stortingsfleirtalet no har definert ei «ansvarleg ramme» som han meiner er i tråd med moderasjonslinja frå lønsoppgjeret.

Om avtalen kjem til å bli sendt tilbake til Stortinget eller sluttbehandla av regjeringa, kunne statsråden ikkje svara på måndag.

– Uansvarleg

Sist veke blei det klart at samarbeidspartia Venstre og KrF skil lag i behandlinga av jordbruksoppgjeret. KrF søkjer saman med Ap, Sp, MDG og SV og går inn for ei ramme på 790 millionar kroner.

– Eg er overraska over at Venstre kunne forlata dette for å få ein dårlegare avtale med regjeringa, seier KrFs Line Henriette Hjemdal.

Ho meiner forslaget til opposisjonen gjev kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper og styrkjer små og mellomstore bruk. Landbruksministeren ser det annleis og er særleg kritisk til Arbeidarpartiet.

– Ap ville aldri ha gått med på eit slikt opplegg i regjering, seier Dale. Ifølgje han er avtalen uansvarleg, fordi han går bort frå moderasjonslinja og kan bidra til overproduksjon.

