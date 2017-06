Utstranda Vel ber om ny utgreiing om plassering av Utøya-minnesmerke

Torsdag denne veka skal Statsbygg etter planen overlevera vurderinga si til departementet, men Utstranda Vel, som representerer mange av naboane til Utøya, skriv i eit brev til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at utgreiinga til Statsbygg har fleire manglar.

I brevet ber velforeininga om at utgreiinga ikkje konkluderer om ein mogleg minnestad på Utøyakaia før det er gjennomført ei tilsvarande utgreiing for lokalt føreslegne alternativ.

Kritisk til Statsbygg

Utstranda Vel skriv at oppsummeringa som Statsbygg har laga etter fleire møte med naboar og vellag, ikkje «oppleves å være reelle og er vinklet med tanke på oppdraget de har fått å løse». Vellet minner også om at fleire naboar har gjeve uttrykk for at dei er villige til å gå til rettssak mot ei plassering av ein minnestad på Utøyakaia.

Sjølv ivrar velforeininga for ei plassering på staden som heiter «Utsikten», eit forslag som Sanner førebels har sagt at det ikkje er aktuelt å greia ut. I brevet peikar dei på at Sanner tidlegare har slege fast på at han ikkje ønskjer nokon omkamp om vedtaket til regjeringa om å plassera minnestaden på Sørbråten, men at han, etter at Støttegruppen og AUF saman har føreslege plassering på Utøyakaia, har gjeve uttrykk for at han kan vera villig til å flytta ein minnestad dit.

«Det oppleves at fine ord som lokal medvirkning, bred forankring, involvere og inkludere bare er nettopp fine ord og en del av en skinnprosess hvor målet er å få på plass et minnested på Utøyakaia», heiter det i brevet.

Uttrykkjer vonbrot

Utstranda Vel uttrykkjer vonbrot over at støttegruppa for dei etterlatne ønskjer å plassera minnestaden «midt blant dem som utgjorde en forskjell denne dagen og bidro til å hente ungdom hjem slik at ikke flere ble offer for gjerningsmannen og hans brutale fremferd på Utøya denne dagen», og ber om eit samarbeid om ei løysing som alle kan leva med.

Utstranda Vel er sterkt kritisk til gruppesamansetjinga departementet har sett saman for å greia ut Utøyakaia og peikar mellom anna på at gruppa heilt manglar representantar med lokal forankring.

Under eit ope møte på Sundvollen i slutten av mai dukka også eit heilt nytt forslag til plassering opp, ved Oslo domkyrkje. Staden blei presentert som eit alternativ som markerer at vondskapen og terroren blei avvist ved kyrkja der folk møtte fram og sytte for eit blomehav.

Utstranda Vel støttar eit slikt alternativ.

