EUs utanrikssjef besøkte Utøya

Mogherini kjenner fleire vaksne AUF-arar frå ungdomstida si og har lenge hatt eit ønske om å besøkja Utøya. Tysdag fekk ho endeleg høve til eit besøk saman med Anniken Huitfeldt, AUF-leiar Mani Hussaini og Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Som ung var italienske Mogherini engasjert i den internasjonale organisasjonen til AUD, International Union of Socialist Youth (IUSY), der også Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt og Mani Hussaini har vore aktive.

– Det kjennest godt å vera her, sjølv om det også er smertefulle minner her for mange. Særleg for dei pårørande. Ut frå dei tragiske hendingane som har skjedd, meiner eg at det har vakse fram eit fornya engasjement og ei ny handlekraft, sa Mogherini til NTB.

Ho seier at terror-hendingane 22. juli kjennest veldig nært. Når ho no ser tilbake, meiner ho at andre EU-land kan læra av korleis Noreg takla hendingane.

– Både korleis ein taklar sorga, og at ho verka samlande. Det ser ut til at Noreg verkeleg har forstått at ei aktiv deltakande befolkning også utgjer eit solid samfunn – uansett kva side du står på. Det er det som gjer eit demokrati sterkt og motstandsdyktig, sa Mogherini. Før ho la til:

– Eg er sikker på at det kjem til å vera kjernen i norsk politikk. Men eg kjem ikkje til å seia noko meir om det, for eg veit at de snart har val, sa ho og gløtta bort på Støre.

– Mogherini og eg har møttest fleire gonger dei siste åra. Ho har sagt at dersom ho får høve til å koma til Noreg, så vil ho gjerne til Utøya, så dette har vi planlagt i nesten eitt år. Ho har besøkt Utøya ein heil ettermiddag. Ho har vore svært grundig og teke seg god tid. Eg trur det har gjort inntrykk på henne, og vi set pris på besøket hennar. Ho er jo representant for 28 land, kommenterte Støre.

