Elleve personar omkom på vegane i mai

Av dei elleve som mista livet, var fire passasjerar eller førar av motorsykkel, éin var passasjerar i bil og éin var fotgjengar, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) .

I mai var fem av dei omkomne personar frå 65 år og over. Tre var i alderen 45–64 år, ein var mellom 25 og 44, mens to var 16–24 år. Ni av dei som døydde i trafikkulykker i mai var menn, mens to var kvinner.

I Buskerud døydde tre personar i trafikken i mai, og det er dermed fylket med flest trafikkdødsfall førre månad.

(©NPK)