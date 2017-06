Forskarane vil kutte torskekvoten i Barentshavet med ein femdel

Kvoterådet frå ICES for 2018 for den nordaustatlantiske torsken er på 712.000 tonn, som i hovudsak skal fordelast mellom Noreg og Russland. Kvoten i år er på 890.000 tonn.

– Vi opplever ein naturleg nedgang i bestanden, og det må vi ta omsyn til, seier forskingsdirektør Geir Huse ved Havforskingsinstituttet.

Dei siste åra har den økonomisk viktige torskebestanden vore i svært godt hald. Toppen vart nådd i 2013, då kvotane låg på rundt 1 million tonn. Det kjem i hovudsak av sterke årsklassar frå 2004 og 2005. Årsklassane etter dette er svakare, og vi går no mot ein naturleg nedgang i bestanden, ifølgje Havforskingsinstituttet.

Godt med skrei

Det er godt med skrei i Barentshavet, understrekar havforskar Bjarte Bogstad, som er bestandsansvarleg for torsk i Barentshavet.

– Det er mange eldre og store individ i bestanden, og i år fekk Havforskingsinstituttet for første gong «kaffetorsk».

Dette er ein skrei på over 30 kilo og eit omgrep som vart innført av Lofotposten, som gir ein kilo kaffi til den som dokumenterer ein slik fangst.

Fleire endringar

ICES anbefaler endringar i kvotane for fleire av fiskeartane nord for 62. breiddegrad, altså ved Stad, opplyser havforskar Harald Gjøsæter, som er Noregs representant i ICES' rådgjevande komité (ACOM).

Hysekvoten blir tilrådd redusert med 13 prosent til 202.305 tonn, mens seikvoten blir tilrådd auka med 15 prosent til 172.500 tonn. Det er også anbefalt å redusere blåkveitekvoten med 1.000 tonn til 23.000 tonn. For snabeluer bør kvoten ikkje overstige 32.658 tonn, noko som er ein auke på 9 prosent. ICES anbefaler ingen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad, men vil i staden at gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir følgt opp.

Dei endelege kvotane for torsk, hyse, snabeluer og blåkveite blir fastsette av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, mens seikvoten blir fastsett av Noreg.

