Innbrotsbande dømt til fengselsstraffer 

Innbrotsraidet skal ha skjedd to veker i desember, skriv Stavanger Aftenblad . Ifølgje dommen stal dei gull, sølvbestikk, smykke, klokker og dyr kosmetikk frå tolv bustader, før to av mennene blei arrestert 3. januar.

Seinare blei tredjemann, ein 32 år gammal mann, arrestert då han prøvde å forlata landet frå Sola lufthamn. Han vedgjekk ikkje straffskuld under rettssaka i Stavanger tingrett og hevda han ikkje var med på tjuveri. Denne forklaringa festa likevel ikkje Jæren tingrett lit til. Retten meinte samrøystes at han hadde lagt til rette for tjuveria og køyrt bilen som blei nytta. Han blei dømd til tre år og åtte månaders fengsel.

Dei to andre, ein 22-åring og ein 26-åring, vedgjekk straffskuld og blei dømde til tre år og to månaders fengsel.

Alle tre kom til landet 13. desember 2016, få dagar før det første innbrotet. Dei har forklart at dei reiste til Noreg for å arbeida i byggjebransjen. Retten fann det likevel bevist over all tvil at dei kom til landet for å gjera innbrot.

