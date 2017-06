Naboane trugar med rettssak for å stoppa Utøykaia som minnestad

- Vi stiller oss ikkje på bakbeina. Men vi ønskjer utgreiing om Utsikten på lik linje med forslaget om Utøykaia, seier leiar for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berg.

Her nede er det nesten umogleg å få det til, seier ho til NTB, og siktar til forslaget om Utøykaia som minnestad.

Tysdag blei det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren. Samtidig er naboene framleis innstilte på rettssak.

- Vi har diskutert dette då Utøykaia kom som eit alternativ, og klientane mine er framleis innstilte på ei rettsak om dette alternativet, seier advokat Harald Stabell til NRK .

- Det er veldig trist at dei avfeiar eit heilt lokalsamfunn der folk risikerte livet 22. juli, for å redda ungdommar i den ytste naud. Og det einaste vi ber om, er å få ei plassering 200 meter lenger opp ved Utsikten, seier Holtane Berg.

Ho viser til den psykososiale rapporten som konkluderte med at det vil bli for stor belastning for naboane å ha minnesmerket langs Utstranda.

I mars blei den planlagde rettssaka om plassering av ein nasjonal minnestad etter 22. juli i Hole kommune mellombels utsett i påvente av utgreiinga om nettopp Utøykaia som ny plassering. Rettssaka var opphavleg fastsett til 25. april 2017, men blei utsett i minimum seks månader og opp til to år.

Fleire naboar i Utøya-området i Hole kommune er positive til Utøykaia som minnestad, mens andre har stått fast på at den såkalla Utsikten litt lenger oppe må greiast ut.

Sørbråten ute

– Mange er meir positive til denne staden enn Sørbråten, men det betyr ikkje at det er denne staden ein ønskjer, seier Maria Holtane-Berge til NRK .

Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner (H) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonal minnestad for 22. juli. Departementet skal avgjera om Utøykaia skal forkastast, eller om det skal setjast i verk planlegging og utforming av ein mogleg minnestad her.

Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia eignar seg for eit «lavmælt og verdig nasjonalt minnested», inneber det at vedtaket om å plassera minnestaden på Sørbråten truleg blir forkasta.

Det planlagde og omstridde Sørbråten-monumentet «Memory Wound» møtte sterk motstand frå naboane til Utøya, noko som omsider førte til at Støttegruppa etter 22. juli og AUF lanserte Utøykaia som eit alternativ.

– Ikkje nok høyrt

Men naboane er også no tydeleg misnøgde med prosessen til Statsbygg, som ikkje har teke nok omsyn til synet deira, meiner naboane.

– Det er det same som skjedde sist gong. Det blir teke ei avgjerd utan å ha lokaldemokratiet med seg og vel å byggja eit minnesmerke ein stad der folk som bur der, kjem til å slita psykisk, seier Holtane-Berge.

Det har lege som ein føresetnad i mandatet til i Statsbygg at ei eventuell utvikling av ein minnestad blir bygd på involvering og dialog med naboar og andre lokale interesser. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg meiner prosessen har vore svært inkluderande, men poengterer at ikkje alle som har kome med synspunkt i saka, kan venta å få viljen sin.

– Sjølv om vi har lagt opp til å høyra på alle, så betyr ikkje det at alle synspunkt vil bli vektlagt like mykje, men det skal speglast i rapporten at det er eit meiningsbilete som er breitt, seier Aschim.

Krev nye utgreiingar

Utstranda Vel krev no at Kommunaldepartementet også greier ut forslaga som har kome frå lokalt hald før avgjerda om kor minnestaden skal leggjast, blir teken. Velet minner også om at fleire naboer har gjeve uttrykk for at dei er villig til å gå til rettssak mot ei plassering på Utøyakaia.

«Det oppleves at fine ord som lokal medvirkning, bred forankring, involvere og inkludere bare er nettopp fine ord og en del av en skinnprosess hvor målet er å få på plass et minnested på Utøyakaia», heiter det i eit brev Utstranda Vel har sendt departementet.

Vellet er skuffa over at AUF og Støttegruppa vil ha minnestaden «midt blant dem som utgjorde en forskjell denne dagen og bidro til å hente ungdom hjem slik at ikke flere ble offer for gjerningsmannen og hans brutale fremferd på Utøya denne dagen». Naboane er også sterkt kritisk til samansetjinga av gruppa departementet har sett ned for å greia ut Utøyakaia og peikar mellom anna på at gruppa heilt manglar representantar med lokal forankring.

