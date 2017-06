Ny Nidaros-biskop takkar for tilliten

Finnset møtte pressa tysdag morgon, etter at Kyrkjerådet hadde gjort det endelege valet dagen før. Finnset understreka at ho vil vere ein biskop for heile Trøndelag, ikkje berre det historiske bispesetet i Trondheim.

– Tor Singsaas har etterlate seg fotavtrykk og fingeravtrykk av kjærleik og glede til folket her. Det er ei stor jakke å ta på seg og aksle, sa Finnset om forgjengaren, som heldt si avskjedsgudsteneste søndag.

55-åringen, som er frå Troms, har vore prost i Strinda kyrkjelyd i Trondheim sidan januar. Leiaren i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, påpeikte at Finnset hadde fått sterk støtte då dei lokale sokneråda og dei kyrkjetilsette stemte over kven dei ønskte som ny biskop.

– Du har ein folkekyrkjeleg profil som passar godt her i Nidaros, sa Raaum på pressekonferansen.

Finnset blir innsett i ein gudsteneste i Nidarosdomen 10. september, der kong Harald vil vere til stades.

