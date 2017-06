Pengemarknadsrente på botnnivå – bankane tek gevinsten

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) har falle 30 basispunkt sidan nyttår, ifølgje Finansavisen, noko som inneber at det er blitt mykje mindre kostbart for bankane å låne pengar som dei kan låne ut vidare. Likevel ser det ikkje ut til at dei vil kutte bustadlånsrenta for kundane sine.

– Bankane tar sjølv gevinsten frå Nibor-fallet, seier analytikar Thomas Svendsen i Nordea Markets.

I fjor var Nordea Bank Norge først ute av fleire storbankar med å auke bustadlånsrenta. Då var oppgitt årsak at Nibor hadde auka 10 basispunkt. Den utviklinga er altså utlikna og meir enn det, utan at lånerentene blir justert ned tilsvarande.

Nibor blir berekna kontinuerleg som eit gjennomsnitt av kva seks store norske banker krev i renter på usikra utlån til andre banker.

(©NPK)