Regjeringa får flengjande kritikk for manglande terrorsikring 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tysdag ei hemmeleg innstilling i saka om den mykje omtalte beredskapsrapporten til Riksrevisjonen. Det betyr at Stortinget måndag morgon samlar seg til eit lukka møte for å debattera saka.

Tysdag blei det også klart at Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet Dei Grøne, i lys av rapporten, meiner arbeidet i regjeringa med objektsikring og beredskap er ”sterkt kritikkverdig”. Dette er det mest alvorlege omgrepet kontrollkomiteen kan bruka utan å fremja mistillit.

Venstre skil derimot lag med resten av opposisjonen og meiner saka er svært alvorleg og kritikkverdig. Sida regjeringspartia Høgre og Frp ikkje vil kritisera eiga regjering, er det dermed ikkje fleirtal i Stortinget for formuleringa "sterkt kritikkverdig".

– Dei andre partia seier det som har skjedd i samband med objektsikringa, er sterkt kritikkverdig, og at regjeringa ikkje har vist nok evne til å gjennomføra vedtaket til Stortingets vedtak, seier komitéleiar Martin Kolberg (Ap).

Rapporten til Riksrevisjonen rettar kraftig kritikk mot arbeidet til regjeringa med å sikra kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalla objektsikring. I ei stor undersøking i 2015 fann Riksrevisjonen det dei omtalar som svært alvorlege manglar i arbeidet med tryggleik og beredskap.

– Fleire har ansvar

Nestleiar i kontrollkomiteen Michael Tetzschner (H) meiner likevel det har skjedd store forbetringar sidan 2015. Han minner om at beredskapskritikken går langt tilbake.

– No skriv også fleirtalet, som er svært kritisk, at det ikkje har vore gjort noko før. Det rammar jo sjølvsagt også tidlegare statsrådar, seier han til NTB.

Tetzschner meiner ei meir fair behandling ville teke omsyn til at det var "mykje ugjort arbeid" når dei noverande statsrådane sette seg i stolen.

Samtidig ønskjer Venstre å reservera den aller hardaste språkbruken til endå meir alvorlege saker, forklarer Abid Raja.

– Det blir å skyta over mål å seia at vi skal bruka den mest klanderverdige nemninga vi har i parlamentet, utanom mistillit og riksrett, seier han.

Raja minner om at regjeringa no må følgja opp tilrådingane til Riksrevisjonen og koma tilbake til Stortinget og gjera greie for korleis arbeidet går.

Lukka og ope møte

Sidan kontrollkomiteen leverer både ei gradert og ei open innstilling, blir det eit ope og eit lukka stortingsmøte om saka.

– Det lukka møtet skal etter planen skje måndag morgon. Det opne møtet blir på tysdag, seier Kolberg, som beklagar dette utfallet.

– Vi har meint at dette hemmeleghaldet ikkje var nødvendig. Vi kunne unngått alt dette viss regjeringa hadde innretta seg til saka på ein heilt annan måte, meiner han.

Kolberg viser til at det er Stortingets fleirtalet som har bestemt hemmeleghaldet.

Takka vera KrF unngjekk regjeringa at samandraget til Riksrevisjonen av den hemmeleghaldne rapporten blei nedgradert av Stortinget. Dette samandraget var meint for offentleggjering, men Forsvarsdepartementet sa nei. Samandraget blei derimot leke til DN , som publiserte det.