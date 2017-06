Russisk atomkraftverk skal slepast langs norskekysten

Den gigantiske lekteren Akademik Lomonosov er eigd av det statlege russiske atomenergiselskapet Rosatom. Neste vår eller sommar skal den fraktast frå verftet i St. Petersburg til Murmansk, blant anna langs heile norskekysten, ifølgje Aftenposten .

– Utanriksdepartementet er svært kritiske til planane om slepet av Akademik Lomonosov langs norskekysten. For norske styresmakter er det avgjerande å ha tett dialog med russiske styresmakter om sikkerheit og beredskap, og det er mange spørsmål knytt til desse planane, seier utanriksminister Børge Brende (H).

Saka vart seinast tatt opp blant dei nordiske utanriksministrane på eit møte i Oslo i slutten av mai.

Dei verste scenarioa er brann om bord, at flåten havarer og søkk, eller at slepet ryk slik at lekteren går på grunn i den norske skjergarden.

– Russarane har sjølv opplyst at slepet vil bli vanskeleg å gjennomføre dersom vinden overstig 15 meter per sekund. Det blir difor planlagt at vi frå norsk side peikar ut nokre passelege nødhamner, seier avdelingsleiar og sjef for beredskap hos Kystverket Johan Marius Ly.

