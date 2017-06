Semje om nye bomsatsar i Oslo

Nye tids- og miljødifferensierte takstar blir innført allereie i haust, ved at køyretøya som forureinar mest, skal betala mest. I tillegg blir bompasseringane dyrare i rushtida.

Våren 2019 blir det innført tovegs innkrevjing i Oslo, halv takst kvar veg, ny indre bomring i Oslo og bommar på bygrensa for trafikk frå Follo og Romerike. I tillegg skal elbilane ta til å betala bompengar, mens hydrogenbilar framleis skal vera unnateke.

– eg er glad for at vi saman med Høgre no har blitt samde om endringar i bomringen som inkluderer fleire i spleiselaget. Dei nye bompengane vil gje mindre kø, betre luft og lågare klimagassutslepp, og det vil gjera byen vår betre å bu i, seier Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Fylkesordførar Anette Solli (H) i Akershus meiner det nye systemet legg opp til ei betre fordeling av børene og gjer at belastninga ikkje blir urimeleg stor på enkelte grupper av reisande.

Dei nye takstane inneber ifølgje NRK at ein dieselbil som i rushtida køyrer frå Akershus og gjennom bomringen, må ut med 87 kroner dagen utan brikkerabatt, 69,60 kroner med. For ein bensinbil blir prisen 78 kroner utan og 62,40 kroner med brikkerabatt.

(©NPK)