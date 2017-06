Småbrukarlaget ut mot "sviket" til Venstre

– I forslaget til Venstre blir det gjeve klare føringar om å sikra og å framleis stimulera til norsk potetspritproduksjon. Det handlar om å sikra posisjonen til akevitten i norsk matkultur, å sikra norske arbeidsplassar og ei fornuftig utnytting av det som elles kan bli eit avfallsproblem, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Partiet hennar har måtta tola kraftig kritikk frå bondeorganisasjonane etter at Venstre braut med dei andre opposisjonspartia og i staden fann saman med Høgre og Frp i behandlinga av jordbruksoppgjeret på Stortinget.

– Eit svik, slo leiar Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fast i ei pressemelding tysdag.

– Småbrukarlaget bør vera nøgde med at Stortinget ikkje detaljstyrer oppgjeret, for det ville i realiteten vore slutten på forhandlingsinstituttet, parerer landbrukspolitisk talsperson i Venstre Pål Farstad.

– Forslaget vårt gjev nokre føringar, men vi meiner det bør vera opp til partane å koma fram til korleis detaljane skal sjå ut, legg han til.

Høgre og Frp har sagt at dei subsidiært vil stemma for forslaget til Venstre om å senda oppgjeret tilbake til partane med føringar om at ramma blir auka frå 410 til 625 millionar kroner, når Stortinget fredag går til votering i saka. Ap, SV, KrF og Sp ønskjer ei ramme på 790 millionar kroner, mens MDG overbyr alle og vil gje bøndene 900 millionar kroner i budsjettstøtte neste år.

Det siste tilbodet frå staten til bondeorganisasjonane før brotet var på 550 millionar kroner. Det opphavlege kravet til bøndene var på 1,45 milliardar kroner.

