Støre: – Minnestaden bør liggja på Utøykaia

– Eg meiner at denne prosessen no burde få ei verdig avslutning ved at det no kjem ein minnestad på kaia. Det er AUFs eigedom, sa partileiaren til NTB under eit besøk på Utøya tysdag ettermiddag.

Same dagen blei det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren. Samtidig er naboane framleis innstilte på rettssak.

Men Støre meiner Utøykaia er den rette staden for ein minnestad.

– Det er rett overfor øya, og det er ein del av historia. Det bør kunne gjerast på ein verdig måte, som eg også håpar at naboane vil kunna slutta seg til, seier han.

(©NPK)