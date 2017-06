Stortinget gjer det lettare å omsetja landbrukseigedommar

– Endringane styrkjer den private eigedomsretten i landbruket. Det blir mindre offentleg inngrep i omsetninga av mindre jord- og skogeigedommar, seier landbruksminister Dale til NTB.

KrF stemde også for enkelte av endringane då Stortinget gjekk til votering tysdag, men i dei mest kontroversielle spørsmåla om arealgrense for konsesjonsplikt og reglane for priskontroll var det Venstre som sikra regjeringspartia fleirtal.

– Endringane vil innebera ei liberalisering av eigedomslovgjevinga som det er vanskeleg å sjå konsekvensane av, seier Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

Pollestad, som leier næringskomiteen på Stortinget, minner om at det primære synet til Dale og regjeringa er at heile konsesjonslova bør skrotast.

– Etter fleire år med støy og debatt får han gjennom desse endringane. Gjennomføringskrafta er ikkje akkurat imponerande, seier Pollestad.

Konkret vedtok Stortinget tysdag mellom anna å heva arealgrensa for konsesjonsplikt frå 25 dekar til 35 dekar i tillegg til å ta unna reine skogeigedommar frå priskontroll. Det inneber at rundt 3.700 færre eigedommar enn i dag kan løysa ut konsesjonsplikt ved overdraging.

Tilsvarande endring av arealgrensa for lovbestemt buplikt inneber at om lag 12.300 færre eigedommar vil løysa ut buplikt ved erverv innan nær familie eller av ein med odel.

