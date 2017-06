Dobling i sjukefråværet for arbeidstakarar over 67 år

Talet på sjukepengedagar per arbeidstakar i alderen 67–69 år auka frå 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.

– Auken kjem i all hovudsak av meir liberale reglar for å ta imot sjukepengar etter 67 år og er ein beskjeden kostnad for at langt fleire er i jobb i denne aldersgruppa, seier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.

Han viser til at fråværet i aldersgruppa 67–69 år framleis er under ein firedel av fråværet for arbeidstakarar generelt. Talet på sysselsette i denne delen av befolkninga har elles auka frå 21 prosent til 28 prosent i den nemnde perioden. Dermed er langt fleire i jobb sjølv om ein reknar med fråværsauken.

I aldersgruppa 62–66 år har det trygdefinansierte sjukefråværet generelt vore stabilt.

– Det kan tyde på at ein del som elles ville ha blitt sjukemeldt, no i staden vel å pensjonere seg, seier Ole Christian Lien.

