Fiskeridepartementet: Høg risiko for at villfisk døyr av lakselus mellom Karmøy og Sotra

Departementet er i gang med ei vurdering av kva område langs kysten lakse- og aureoppdrett kan få lov til å veksa og kor næringa ikkje bør det.

I slutten av mai kom ei vurdering frå ei ekspertgruppe, og no har departementet offentleggjort dei førebels vurderingane sine på bakgrunn av denne. Dei aktuelle kyststrekningane har blitt kategorisert som raude, gule eller grøne ut frå risikoen. Ei endeleg avgjerd blir derimot ikkje teken før til hausten.

Signal til oppdrettarane

– Med denne fargelegginga legg vi eit viktig grunnlag for vurderinga av lakse- og aureoppdrett til hausten. Ho er også eit tydeleg signal til oppdrettarane om korleis vi vurderer moglegheitene for vekst, slik situasjonen er akkurat no, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Strekninga mellom Karmøy og Sotra er den einaste som er markert med raudt i den førebelse vurderinga. Det blir likevel inga nedjustering av kapasiteten i dette området. Eventuelle nedjusteringar av produksjonskapasitet vil først gjennomførast i 2019.

Kan få tilbod om vekst

Strekninga frå svenskegrensa til Jæren, i tillegg til alle område nord for Helgeland er markert med grønt. Dersom dette er situasjonen også til hausten, vil desse områda få tilbod om 6 prosents kapasitetsvekst.

Ryfylke, strekningane mellom Nordhordland og Stad, Stad og Hustadvika, Nordmøre til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med Bindal er markert som gult.

I nokre område har uvissa rundt vurderingane vore stor. I desse områda varslar departementet at det kan vurderast om ein ut frå eit føre-var-prinsipp og ein heilskapleg samfunnsøkonomisk vurdering skal avvika frå vurderinga til ekspertgruppa.

(©NPK)