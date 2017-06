Kongsvinger-fange tatt etter 18 timar på rømmen

Ein politipatrulje arresterte han klokka 3.56 ved Langeland i Kongsvinger. Det var tips frå publikum som førte til arrestasjonen.

Politiet fekk melding om at to fangar hadde rømt frå fengselet noko før klokka 10 tysdag formiddag. Den eine av dei vart arrestert kort tid etter, men den andre kom seg unna.

Det vart sett inn store ressursar i leitinga etter mannen, blant anna hundepatruljar og helikopter. Fangen er polsk statsborgar og sona ein narkotikadom.

Operasjonsleiar Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt sa til NTB at det var tre menn med på rømmingsforsøket. Éin av dei vart tatt av vaktene innanfor fengselsgjerda, mens to av dei altså klarte å klatre over.

– Den eine datt ned og brakk beinet, og han har vi kontroll på, sa ho.

(©NPK)