Kripos-sjef vil ha pause i politireforma

Kripossjefen meiner at omorganiseringa av dei nye politidistrikta må få tid til å sette seg før ein begynner å endre organiseringa av særorgana, skriv Klassekampen.

– Eg har fleire gonger brukt uttrykket "når du skal skifte hjul på bilen, så er det vanskeleg å gjere det i fart, i alle fall når ein tar av alle hjula samtidig", seier Haukaas, som meiner dette er ei treffande beskriving av situasjonen.

Det er utgreiinga frå Særorganutvalet som får Haukaas til å be om ein pust i bakken. I rapporten blir det blant anna foreslått å legge både Kripos og Økokrim til ein ny nasjonal seksjon for bistand og etterforsking. Den nye avdelinga skal også ha ansvaret for etterforsking av datakriminalitet.

Utvalet foreslår også å legge ned både Utrykkingspolitiet og Politiets utlendingseining, og omorganisere dei forskjellige særorgana. Alt dette kjem på toppen av samanslåinga av politidistrikta.

– Dette er ei kjempestor utfordring. Mitt råd er å ikkje legge rapporten i ei skuff, men gjere seg ferdig med distriktsstrukturane og få dei nye distrikta opp og gå før ein gjer noko med særorgana, seier Kripos-sjefen.

Ideelt sett meiner han at ein burde ha sett på organiseringa av heile politiet med ein gong og ikkje delt det opp slik som no. Når det først er gjort på denne måten, må endringane få tid til å tre i kraft og sette seg før neste steg. Noko som igjen gjer at prosessen vil ta lengre tid.

(©NPK)