Sanner møtte representantar frå Tysfjord

I tillegg deltok Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktørar i oppfølgingsarbeidet.

– Vi har hatt eit godt møte om ein svært alvorleg situasjon der mange viktige kompetansemiljø har deltatt. Vi har fått mange innspel på korleis vi kan hjelpe, seier Sanner til NTB etter møtet.

Han understrekar at dette er starten på noko bra, men han vil ikkje konkretisere kva tiltak som skal setjast i verk.

– Det ville vere feil av meg å seie noko om kva tiltak vi skal setje i verk allereie no.

Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sende eit ope brev til regjeringa med ein appell om at nasjonale styresmakter må engasjere seg. Ho omtalte dei mange overgrepssakene i den vesle nordlandskommunen som ei nasjonal tragedie.

– Eg har sjølv blitt kontakta av overgrepsoffer som seier at kommunen ikkje gir den hjelpa dei treng. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikkje er realistisk å tru at ein liten kommune vil kunne handtere dette åleine, skriv sametingspresidenten i brevet.

Politiet i Nordland etterforskar over 120 seksualbrotssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personar mistenkte, blant dei éin person som er sikta i elleve saker. Alle dei mistenkte bur i Tysfjord.

