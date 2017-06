Sp nedstemt om retten til kontantbetaling 

Berre Venstre og KrF slutta opp om forslaget til Senterpartiet om at Stortinget ber regjeringa sikra retten til å betala med kontantar. Finanskomiteens kom onsdag ettermiddag med innstillinga si i saka.

Regjeringspartia og fleirtalet skriv at folk sjølve har ansvaret for å ta saka til retten dersom dei ikkje får betala kontant.

– Dette viser at stortingsfleirtalet er ute av takt med vanlege folk, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Han meiner folk flest verken har tid eller råd til å gå til rettssak for å få lov til å gjera opp for seg på den måten dei ønskjer.

– Blir ikkje borte

Saksordførar Roy Steffensen frå Framstegspartiet seier derimot at det i merknadane til innstillinga går klart fram at kontantar ikkje skal fjernast:

«Flertallet mener det ikke er aktuelt å fjerne kontantar som tvunget betalingsmiddel grunnet personvern og beredskapshensyn. Flertallet viser til at spørsmål om bankenes beredskap når det gjelder kontantar er til behandling i Finansdepartementet,» heiter det.

Fleire av fylkeslaga til Frp, mellom anna Rogaland, heimfylket til Steffensen, har gått til kamp for å ta vare på kontantane.

– Dersom kontantar blir heilt avvikla, vil det frå ein personvernståstad vera svært urovekkjande, sa han til NTB i februar.

Han har difor sans for intensjonen bak forslaget til Sp, men legg til:

– Sjølve forslaga som dei har fremja, har vi valt å ikkje gå inn på, sidan vi meiner det finst eit godt regelverk i dag som syt for at norske forbrukarar kan betala med kontantar.

Høgre ville sikra kontantane

Vedum meiner derimot både Høgre og Frp ignorerer vedtak og tydelege signal frå eigne partiorganisasjonar om å verna om kontantane.

– Endå ein gong viser regjeringa at dei ikkje lyttar til vanlege folk – og no lyttar dei tydlegvis ikkje til sine eigne folk heller, seier han.

Høgre vedtok på landsmøtet sitt i vår at kontantane skal takast vare på. Det skjedde etter at digitaliseringsutvalet til partiet i januar gjekk inn for gradvis å fjerna plikta butikkane har til å ta imot kontant betaling mot 2020. Det var mot dette bakteppet Sp fremja forslaget sitt.

Men heller ikkje sju andre Sp-forslag som gjekk inn i representantforslaget, mellom anna om endringar i finansavtalelova for å sikra retten til forbrukarane til å gjera oppgjer med kontantar, fekk fleirtal i finanskomiteen.

