Stiftingstilsynet opnar tilsyn mot Fyrlykta

– Vi ber stiftinga om ytterlegare informasjon om mellom anna lønningar, avgjerdsprosessar i styret og bruk av overskotet. Deretter vil vi vurdera om Fyrlykta har brote stiftingslova. Dersom det skulle vise seg at det er tilfelle, vil vi handla, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Stiftingstilsynet.

VG har gjennom ein serie artiklar omtalt stiftinga Fyrlykta. Tilsynet stadfestar at artiklane til VG er bakgrunnen for at tilsynet har valt å opna tilsynssak.

Sist veke blei det kjent at Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) seier opp alle barnevern- og fosterheimsavtalane med Fyrlykta på grunn av høge leiarlønningar og dei økonomiske disposisjonane til stiftinga.

Direktoratet meinte stiftinga hadde lurt til seg konkurransemessige fordelar gjennom å hevda å vera ein ideell organisasjon. Fungerande dagleg leiar Jørgen Fredheim sa då at dei er imot denne konklusjonen. Fyrlykta strekar under at dei har gjort fleire endringar ved drifta den siste tida i eit forsøk på å unngå at det skal kunne stillast spørsmål ved om Fyrlykta er ei ideell stifting eller ikkje.

