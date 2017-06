Svak nedgang på Oslo Børs

Data Respons var den mest omsette aksjen onsdag, og hadde ein nedgang på 11,03 prosent. Nest mest omsett var Statoil, med ein nedgang på 1,08 prosent.

Også Marine Harvest og Telenor var mykje omsett onsdag, og hadde ein oppgang på høvesvis 0,28 prosent og 0,72 prosent.

Sevan Drilling var den største vinnaren onsdag, med ein auke i aksjeverdien på 32,69 prosent. Også Hofseth BioCare (+9,74 prosent) og Incus Investor (+8,70 prosent) gjorde det godt i marknaden.

Nordic Nanovector (-14,45 prosent) og Funcom (-13,01 prosent) var blant børstaparane onsdag.

Dårlege lagertal frå USA førte til eit brått fall i oljeprisen ved børsslutt klokka 16.30, ifølgje E24 . Prisen for nordsjøolje låg då på 48,45 dollar fatet, men få minutt seinare hadde prisen falle til 47,93 dollar etter at dei nye tala tikka inn. Tala viste at lagra minkar mindre enn venta.

(©NPK)