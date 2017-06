Svensk ulv påvist i Hurdal

– Utvidinga gjeld Gran, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik kommunar, opplyser Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Rovviltmedarbeidar i Statens naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sa til Oppland Arbeiderblad onsdag morgon at dei heldt moglegheita open for at det er meir enn éin ulv som har herja. Frykta er at ulvane flyttar seg nordover.

Onsdag formiddag stadfestar Miljødirektoratet at dei siste DNA-analysane av innsamla ekskrement-prøvar frå Hurdal, Øyer og Ringebu har påvist to ulvar. Ulven i Hurdal skal vera ei tispe som har kome over grensa frå Sverige.

– Det er framleis nokre prøvar samla i skadeområdet i Gran og Hurdal som skal analyserast, men så langt tyder funna på at det er denne ulven som står bak skadane på sau den siste tida i dette området, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tysdag blei det funnet nye sauekadaver i Brandbu i Oppland. Sauene har truleg blitt angripne natt til måndag. Talet på døde dyr er ikkje kjent. Måndag blei det funne fem søyer og to lam i Helgedalen-området, også det i Gran kommune. Så langt har ulven eller ulvane i området teke mellom 110 og 120 sauer dei siste par vekene.

Fylkesmannen har forlengd skadefellingsløyvet for ulv i områda mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til fredag.

(©NPK)