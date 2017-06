UDI trur på færre asylsøkjarar

I heile 2016 søkte 3.460 personar om vern i Noreg.

Likevel er det komme fleire asylsøkjarar til Noreg i år enn til same tid i fjor. Frå januar til og med mai 2017 har 2.011 personar søkt om vern i Noreg. Av desse var 1.085 søkjarar overført gjennom Noregs frivillige deltaking i EUs relokaliseringsordning frå Hellas og Italia. Berre 926 er ordinære asylsøkjarar.

Utlendingsdirektoratet (UDI) trur no at det vil komme mellom 2.000 og 10.000 asylsøkjarar til Noreg i år, i tillegg til dei til saman 1.250 asylsøkjarar som kjem gjennom EUs relokaliseringsordning. Dei aller fleste av desse er allereie komne. UDI planlegg for 3.000 ordinære asylsøkjarar.

Neste år trur UDI det kjem mellom 2.000 og 12.000 asylsøkjarar, og dei planlegg for 6.000.

Årsaka til at anslaget neste år er høgare enn for i år er ifølgje UDI at grensekontrollane på interne Schengen-grenser etter planen skal avsluttast i november 2017.

(©NPK)