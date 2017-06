Anders Jahres medisinske pris til svensk forskar

Det er Universitetet i Oslo som deler ut prisen, som er på 2 millionar kroner. Betsholtz er professor ved Uppsala Universitet og Karolinska Institutet og blir heidra for bidraget sitt til forståinga av korleis blodårenettverk blir danna og fungerer.

– Med betre kunnskap om blodårenettverk aukar føresetnadene våre for å gi betre behandling til pasientar med alt frå alzheimer, psykosar og hjernesvulst, skriv juryen.

I tillegg til Betsholtz, blir Signe Sørensen Torekov og Simon Bekker-Jensen heidra med Anders Jahres pris til yngre medisinske forskarar. Dei to forskarane frå Københavns Universitet deler ein prispott på 500.000 kroner. Torekov får prisen for forskinga si på metabolisme og diabetes, mens Bekker-Jensen blir heidra for oppdaginga av cellulære mekanismar som knyter DNA-skader til kreft.

Prisane skal delast ut 15. september.

(©NPK)