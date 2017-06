Bank ville auksjonere bort 160 kilo dynamitt

Det reagerer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap sterkt på.

– Vi ser alvorleg på dette. Både seljar og kjøpar av sprengstoff skal ha særskilde løyve, og sal over internett er absolutt ikkje akseptabelt, seier avdelingsleiar Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til Fædrelandsvennen .

Det var nettstaden auksjonen.no som skulle selje aktiva i konkursbuet. Dynamittannonsen vart fjerna etter at ein person hadde sett annonsen og kontakta politiet.

Banken beklagar saka og er glad for at auksjonen vart stoppa. Valle og Bykle lensmannskontor opplyser at sidan ikkje dynamitten vart selt vidare vil ikkje politiet forfølge saka ytterlegare.

Det var avisa Setesdølen som først skreiv om saka.

