Bartnes attvald som leiar i Bondelaget

Det avgjorde årsmøtet til Bondelaget . Bartnes, som har vore bondelagsleiar sidan 2014, seier det kommande stortingsvalet blir førsteprioriteten etter at det er klart korleis jordbruksoppgjeret i år skal avsluttast.

– Vi vil jobbe knallhardt for at framleis trygg, norsk matproduksjon over heile landet skal vere ein av dei viktigaste sakene inn mot stortingsvalet. Eg ser fram til å ta tak i jobben saman med ein sterk og landsdekkjande organisasjon i vekst, seier 48-åringen frå Steinkjer.

(©NPK)