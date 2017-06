Colombia takkar Noreg

– Takk Noreg. Dykkar støtte og støtta frå heile det internasjonale samfunnet var avgjerande for heile fredsprosessen, seier Holguín, som er i Noreg saman med leiaren for den colombianske opprørsbevegelsen FARC, Rodrigo «Timosjenko» Londoño, for å delta på Utenriksdepartementets fredsmeklerkonferanse Oslo Forum.

Det er første gong dei to møtest utanfor Colombia.

– Dette er ein historisk augneblink, sa utanriksminister Børge Brende (H) då han intervjua dei to om arbeidet med å få slutt på 52 år med væpna konflikt framfor ein stort publikum på Litteraturhuset i Oslo torsdag. Der spurde han blant anna om korleis partane greidde å byggje opp tillit til kvarandre etter så mange år med krig.

– Det har vore ein lang prosess. Vi er enno ikkje ferdige, seier Holguín, som særleg trekte fram innsatsen til den norske fredsmeklaren Dag Nylander.

I fire år forhandla partane i den cubanske hovudstaden Havanna med Noreg som ein av tilretteleggjarane, før ein endeleg avtale vart underteikna i november i fjor.

– No er det ingen veg tilbake, seier Holguíns tidlegare erkefiende Londoño – til stor applaus frå salen.

(©NPK)