DNBs banktenester delvis oppe

– Vi opplever framleis noko ustabilitet og kan derfor ikkje friskmelde alle tenester, seier kommunikasjonsrådgjevar Cecilie Skjennald i DNB til NTB rett etter klokka 13 torsdag.

Feilen oppstod cirka 5.30 torsdag morgon. Etter nokre timars feilsøking vart det klart at problema var knytt til maskinvare på DNBs datasenter på Rennesøy.

– Vi jobbar for fullt med feilretting for å få nettbanken og systema våre tilbake i drift. Vi kjem tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, seier Skjennald, som beklagar ulempene dette medfører for bankkundane.

– Vi skjønnar at dette har skapt vanskar for kundar som har hatt behov for å bruke tenestene våre i dag, og beklagar dette, understrekar ho.

Det er ikkje første gong DNB slit med dataproblem. Både i fjor og i år har storbanken hatt problem med nedetid både på nettbank, mobilbank og betalingssystemet Vipps fleire gonger.

