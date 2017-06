Fleire reiser med tog, men godstrafikken kraftig ned

NSBs godsselskap CargoNet hadde ein nedgang i første tertial i år på 5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Dessverre er vårt eige og myndigheitenes mål om å flytte meir godstransport frå veg til jernbane, ikkje nådd. Vi opplever nedgang trass i at kvaliteten på leveransen aukar, fastslår ein skuffa NSB-konsernsjef Geir Isaksen.

Han er ikkje i tvil om at nye avgifter verkar skremmande på godskundane.

– Det nye forslaget til auka køyrevegsavgifter for godstog vil forverre utviklinga ytterlegare. Vi fryktar at prisoppgangen for kundane som følgje av avgiftsauken, vil skremme godskundane bort frå jernbana og over på veg, seier Isaksen.

Konsernsjefen er likevel nøgd med at persontrafikken aukar. Totalt var veksten på 2,4 prosent. Samtidig var veksten i bussverksemda på solide 10,9 prosent.

Ser ein på resultatet, er det stor forskjell frå første tertial i fjor til same periode i år. Resultatet før skatt på 638 millionar kroner i fjor er det krympa til 63 millionar no, hovudsakleg på grunn av jernbanereforma som førte til at NSB-konsernet overførte eigarskapet til togvedlikehald, togmateriell, billetteringsløysingar og eigedom til Samferdselsdepartementet ved inngangen av året.

– Vi opplever ei stabil omsetning og eit resultat i tråd med våre forventningar både innanfor persontog- og bussverksemda i dei første fire månadane. Det er derimot svært utfordrande å drive gods på bane for tida, seier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

