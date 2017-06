Forlag oppover på lista med mattebok

Statistikken viser at Forlaget Oktober er det største skjønnlitterære forlaget for andre året på rad med ein marknadsdel på 24, 8 prosent.

Elles blir det meldt om ein stabil forlagstopp, går fram det av statistikken.

– Cappelen Damm og Gyldendal held dei to første plassane i 2016 som i 2015. Samla står dei for over halvparten av boksalet i Noreg, skriv nettavisa Bok 365 .

På topp fem ligg òg Aschehoug og co. (tredjeplass), Vigmostad & Bjørke (fjerdeplass) og Universitetsforlaget (femteplass).

Samlaget aukar mest og er inne på niandeplassen på lista, noko ikkje minst Ferrante-bøkene får ein god del av æra for.

Elles på lista merkjer vi oss Panta Forlag (Pantagruel) – som gjer eit stort hopp frå 25. til 15. plass, ikkje minst på grunn av bokfarsotta "Korleis fatte matte".

Lista omfattar medlemsforlaga i Forleggerforeningen.

