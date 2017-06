Kritiske oppdrettsforskarar får merksemd

I den første delen av ein serie om sjømatnasjonen Noreg frå Morgenbladet og nettmagasinet Harvest fortalde 20 forskarar sist fredag om dei store kostnadene ved å forske på eller publisere tema som utfordrar sjømatindustrien, forvaltninga og næringsvennlege politikarar.

Dei kritiske forskarane seier dei sjølve blir skulda for korrupsjon, refsa av overordna og utsette for press. Somme vegrar seg for å gå vidare med forskinga si, andre har gitt opp og vel å ikkje stå fram med namn.

– Det er ikkje noko unikt i at dei fortel desse historiene. Alle som står fram med namn, har vore omtalt av norske medium tidlegare, seier seniorforskar Tonje Osmundsen ved NTNU til NTB.

Sterke motsetningar

Osmundsen har leidd eit forskingsprosjekt som har analysert korleis debatten om den norske oppdrettsnæringa har gått i ni norske medium over tre år. Rapportane frå NTNU skildrar ein sterkt polarisert debatt der to hovudsyn rår – "miljø og konspirasjonsalliansen " og "Industri og matproduksjonsalliansen".

Miljø- og konspirasjonsalliansen framstiller havbruksnæringa som ein milliardindustri som med støtte frå korrupte norske politikarar er i ferd med å øydeleggje fjordane i Noreg.

Slik motparten ser det, er den norske oppdrettsnæringa med på å redde verda frå svolt. Sjølv om dei vedgår negative fotavtrykk frå oppdrettsindustrien, blir desse tatt på alvor av styresmaktene og forvalta på ein berekraftig måte.

Gode diskusjonar

– Det er svært mange lakseforskarar som ikkje føler seg trakasserte. Eg har vore på mange konferansar der det blir presentert ufordelaktige resultat, der næringa har vore interessert, og det har blitt gode diskusjonar, seier Osmundsen.

Administrerande direktør John Røttingen i Noregs forskingsråd ser òg at ein del forskarar står midt i sterke spenningar mellom miljø- og næringsinteresser.

Uavhengig forsking

– Vi er kjent med desse faglege usemjene. Det viktigaste bidraget vårt er å kunne lyse ut midlar til uavhengig forsking, som det er konkurranse om. Den forskinga skal vere så open som mogleg. Men det er òg ein realitet at det er hard konkurranse om midlane. Minst fire av fem søkarar får ikkje midlar, seier Røttingen til NTB.

Han karakteriserer det som "uheldig" at forskarar ikkje orkar å gå vidare og vel å ikkje ytre seg. Røttingen oppmodar dei som har nye perspektiv i diskusjonen om oppdrett, til å stå fram.

– Vi opplever at desse forskarstemmene kjem fram. Dei får støtte frå Forskingsrådet. Dei får moglegheiter til å gjere gode prosjekt. Det er viktig at desse studiane blir gjort, og at resultata kjem fram. Det er òg viktig å ha næringsuavhengige studiar, seier Røttingen.

Sterkt fagområde

Røttingen understrekar at fiskeri og havbruk er eitt av dei sterkaste fagområda i forskinga i Noreg.

– Dei blir diskuterte mest i heile verda. Dei blir mest lagt merke til og brukt av forskarar i andre land. Vi er heilt klart den nasjonen som publiserer mest per innbyggjar. Avhengig av det, er vi blant dei ti mest publiserande landa. Det er eit sterkt fagmiljø med ein del av dei dyktigaste innanfor sine felt i verda, seier Røttingen.

