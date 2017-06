Norske bustadprodusentar byggjer fleire bustader

– Igangsetting av småhus og leilegheiter ligg høvesvis 33 og 17 prosent over fjoråret, mens einebustadstala ligg 10 prosent under, seier Per Jæger, administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening.

Dei tolv siste månadane er det sett i gang bygging av 32.337 bustadar. Salet av småhus aukar 26 prosent, mens salet av leilegheiter og einebustadar ligg høvesvis 16 og 13 prosent under fjoråret.

– Det er et framleis godt nybustadsal. Dei siste tolv månadane er det selt 34 602 nye bustadar, seier Jæger.

Igangsettinga av nye bustadar fall likevel med 5 prosent i mai samanlikna med mai i fjor. Salet i same periode fall med 8 prosent.

– Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegongsetablerarane. Mange unge som ønskjer å kjøpe seg sin første bustad, har ikkje nok eigenkapital, og bustadlånsforskrifta slår hardt ut, spesielt i distrikta. No må Husbanken på bana for å komme med ordningar for unge med låg eigenkapital, meiner Jæger.

