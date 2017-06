Regjeringa endrar reglene for dagpengar

Endringa trer i kraft 1. juli og får betydning for dei som har jobba fullt og så gått ned i mindre stilling før dei går over på dagpengar.

– Folk som har jobba litt, har vorte straffa uforholdsmessig hardt ved utrekning av dagpengar, og eg er glad for at vi no får til denne endringa, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i ei pressemelding.

Folk som jobbar deltid, skal no kunne velje om dei vil leggje til grunn arbeidstid det siste året eller dei tre siste åra før dei vart arbeidsledige. Dette får innverknad på avkortinga av dagpengane og kan gjere det mogleg å jobbe meir ved sidan av.

– Det er viktig å oppmode arbeidsledige til å halde liv i kontakten med arbeidslivet. All erfaring viser at det da er lettare å få seg jobb. No blir det meir attraktivt å jobbe litt mens ein får dagpengar, seier Hauglie.

Ho strekar under at endringa ikkje løyser alle utfordringane knytt til dagpengar, og at dei framleis jobbar med andre forbetringar.

