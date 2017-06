Regjeringa flytter arbeidsplassar i kunnskapssektoren ut av Oslo

I januar i fjor la eit ekspertutval fram ein rapport om organiseringa. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med sektoren følgt opp arbeidet. Torsdag blei omorganiseringane presentert .

− Eg forstår at det kan vere tøft å få beskjed om at jobben din blir flytt til ein annan kant av landet. Erfaringane og kompetansen dei tilsette sit på er verdifull. Eg håper derfor at flest mogleg av dei tilsette ønsker å halde fram i sine stillingar etter flyttinga, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Erfaringane og kompetansen dei tilsette sit på 60 arbeidsplassane utgjer rundt 10 prosent av dei arbeidsplassane det gjeld i Oslo.

Blant anna vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanninga bli slått saman frå årsskiftet. Direktoratet vil ha hovudkontor i Oslo, men også verksemd i Tromsø, Hamar og Molde. På fem år skal 20 årsverk bli flytta ut av Oslo.

Sekretariata for foreldreutvala for barnehagane og grunnopplæringa blir flytt frå Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018.

Innanfor høgare utdanning vil regjeringa samle oppgåver frå fleire ulike verksemder i eit forvaltningsorgan som skal levere tenester til høgskular og universitet. Det nye organet får hovudkontor i Trondheim.

