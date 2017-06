Sanner manar til ro om Utøya-minnesmerke

– Det er viktig at alle no bidrar til at vi kan få ei verdig avslutning på diskusjonen om minnestad. Det er ei stor belastning for mange at det har vore ein uavklart og oppheta diskusjon. Alle har no eit ansvar for at vi kan få ei verdig avslutning og få realisert minnestadane, sa Sanner då han tok imot Statsbyggs vurdering av forslaget om eit minnesmerke på kaia på Utstranda.

Konklusjonen er at dette er ein godt eigna stad, med nærleik til vatnet og øya, og ved staden der dei terrorramma ungdommane vart hjelpte i land.

Sanner skal no vurdere plasseringa av minnesmerket på Utøykaia opp mot det som var planlagt på Sørbråten, men seier han vil komme med si avgjerd før sommaren.

Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen seier dei har lagt stor vekt på dialog med naboane.

– Det er eit samansett meiningsbilete. Det er ein del som er positive, nokre nøytrale og det er også enkelte som er imot å ha det på kaia, seier han.

Naboar som ikkje ønsker ein minnestad så tett på der dei bur, har varsla rettssak også dersom regjeringa no vel Utøykaia.

Statsbygg har ikkje fått i oppgåve å vurdere staden kalla Utsikten som ligg lenger opp i åssida, ved E16. Utstranda Vel har peikt på dette som eit alternativ, men Sanner avviser det.

– Eg ser inga hensikt i å greie ut noko som ikkje kjem til å bli realisert. Plassen oppe ved E16 har ikkje politisk støtte eller støtte frå dei ramma. Det er heller ikkje i tråd med kriteria som har lege til grunn, seier han.

