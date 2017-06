Snora klipt for USA-festning i Oslo

Bygginga av den nye ambassadebygningen starta i 2013 og var ferdig tidlegare i år. Dei tilsette flytta inn allereie 15. mai, og først éin månad seinare sørgde fire herrar i mørk dress for den offisielle opninga med snorklipping og breie smil.

I tillegg til ambassadør William Moser var òg Jim DeHart, chargé d'affaires ved ambassaden, med på snorklippinga saman med utanriksminister Børge Brende (H) og byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Sterke band mellom landa

– Kjære venner. Det er ikkje ofte at vår nære venn og allierte opnar eit nytt kanselli her i Oslo, så det er ein stor ære å dele denne dagen med dykk, sa Brende i talen sin under opninga.

Han såg tilbake til 1905, da USA var eitt av dei første landa som godkjente Noreg som sjølvstending stat.

– Men banda mellom oss er enda eldre enn det. Dei strekkjer seg tilbake til grunnlovsfedrane dykkar. Ideane deira hadde mykje å seie for utforminga av vår grunnlov, som vart underskriven 17. mai 1814, sa Brende.

Brende imponert

Han er mektig imponert over den nye ambassadebygningen, som vart vedtatt bygget i nettopp Husebyskogen på vestkanten i Oslo i 2005. Etter ein omfattande prosess gav til slutt Høgsterett grønt lys for plasseringa. Det nye ambassadebygget vart flytta frå Henrik Ibsens gate 48 fordi det gamle, som vart teikna av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, ikkje lenger oppfylte krav til tryggleik og behova til befolkninga i Oslo.

– Eg har vorte fortalt at kopartaket skal minne oss om torvtaket på gamle bondegardar, men det minner oss òg om den grøne patinaen til Fridomsgudinna, som er laga av kopar frå ei norsk gruve på 1880-talet, sa Brende.

Den nye ambassaden er teikna av det internasjonale arkitektkontoret Einhorn, Yaffee, Prescott Architecture & Engineering.

