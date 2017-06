Sp vil stanse "ludoreglar" ved gardssal

– Lovvedtaket heng ikkje saman, seier Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

Saman med Ap, KrF og SV tar han no initiativ til å stanse lovendringane før Stortinget skal behandle dei for andre gong fredag.

– Dette er ein av dei viktigaste lovene våre og regulerer kven som kan eige jord og skog i Noreg. Vi kan ikkje behandle regelverket som om det var ludoreglar, seier Pollestad.

Tilfreds Dale

KrF stemte for ein del av endringane da Stortinget gjekk til votering tysdag, men i dei mest kontroversielle spørsmåla om arealgrense for konsesjonsplikt og reglane for priskontroll var det Venstre som sikra regjeringspartia fleirtal.

– Endringane styrkjer den private eigedomsretten i landbruket. Det bli mindre offentleg inngrep i omsetninga av mindre jord- og skogeiendommer, sa ein tilfreds landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB da resultatet var klart.

Men no viser det seg at det heftar tre feil ved lovvedtaket. Landbruksdepartementet peikar i ein e-post på at særleg éin av feila kan ha eit potensielt stort omfang.

No må det lagast ein lovmerknad i tide til voteringa fredag, for å hindre utilsikta effektar, som i sin tur må gjennom ei tredje lovbehandling før sommarferien.

– Uhaldbart

Pollestad meiner prosessen står til stryk, og at vedtaket er uhaldbart.

– Da desse lovsakene vart behandla i Stortinget på tysdag, vart nokre delar vedtatt og andre delar ikkje vedtatt. Summen av dette er at vi har ei eigedomslovgiving som ikkje heng saman, forklarer Pollestad.

Han meiner Stortinget bør avvise lova no og be regjeringa komme tilbake med ei sak som er skikkeleg gjennomarbeidd.

Venstre kan også denne gongen sikre regjeringspartia fleirtal og sørgje for at lovbehandlinga går gjennom som føresett. NTB hadde ved 16-tida torsdag enno ikkje fått fatt i talspersonen til partiet, Pål Farstad.

Nye reglar

Endringane som Stortinget i realiteten alt har vedtatt, inneber ei liberalisering av eigedomslovgivinga som det er vanskeleg å sjå konsekvensane av, meiner Pollestad.

Stortinget vedtok mellom anna å heve arealgrensa for konsesjonsplikt frå 25 dekar til 35 dekar og gi reine skogeigedommar unntak frå priskontroll. Det inneber at om lag 3.700 færre eigedommar enn i dag kan utløyse konsesjonsplikt ved overdraging.

Tilsvarande endring av arealgrensa for lovbestemt buplikt inneber at om lag 12.300 færre eigedommar vil løyse ut buplikt ved erverv innan nær familie eller av ein med odel.

Opphavleg ville regjeringa gå enda lenger og skrote hele konsesjonslova, men dette er det ikkje fleirtal for på Stortinget.

