To menn tiltalt for mordbrann ved asylmottak

Dei to mennene på 35 og 36 år blir torsdag framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Begge vart arresterte tysdag kveld, skriv Bergens Tidende .

– Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot dei etter Riksadvokatens orde. Tiltalen gjeld såkalla mordbrann og grovt skadeverk. Vi framstiller dei for varetekt på grunn av unndragingsfare. Tiltalen er ikkje formelt forkynt for dei, men dei er gjort kjent med den, seier politiadvokat May Britt Erstad til avisa.

Ein tredje polsk mann har vore sikta i saka, men Erstad ønskjer ikkje å seie noko om status for han.

36-åringen nektar straffskuld, mens det ikkje er kjent korleis 35-åringen stiller seg til tiltalen.

Hotell Lune Huler i Lindås hadde berre vore godkjent som asylmottak i eit drygt døgn då det brann ned til grunnen natt til 6. desember 2015. Hotellet skulle vore nytta som mellombels mottak for 40 mindreårige asylsøkjarar.

Det var berre to personar inne i bygninga då brannen starta, og begge kom seg uskadde ut før hotellet vart fullstendig overtent.

