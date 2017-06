Utval vil behalde eksamen etter 17. mai

Perioden med skriftleg eksamen bør kortast ned til fem dagar slik at elevane får ei veke meir med undervisning, meiner arbeidsgruppa som har sett på korleis ein kan organisere skuleåret i vidaregåande skule betre.

– Vi veit at mange elevar i vidaregåande skule ikkje får alle undervisingstimane dei har krav på. Forslaget om å gi elevane ei veke meir med undervisning før dei avlegg eksamen er derfor interessant, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Arbeidsgruppa har vurdert om eksamen bør flyttast til før 17. mai, men meiner det ikkje vil vere ei god løysing. Det er ikkje først og fremst av omsyn til russen og det som skjer utanfor skuletid, men organiseringa av skuleåret. Ei slik løysing vil gi kortare opplæringstid og gjere det vanskeleg å utnytte heile skuleåret, er konklusjonen.

For å gjere eksamensperioden meir effektiv, foreslår gruppa at eleveksamen blir prioritert, noko som gjer at ordninga kan bli noko mindre fleksibel for privatisteksamen.

(©NPK)