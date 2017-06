Venstre kritisk til biomelding utan klare konklusjonar

Tema som eggdonasjon, assistert befruktning til einslege og blodprøven NIPT til bruk i fosterdiagnostikk har vore vanskeleg å einast om for dei fire samarbeidspartia.

Det ser ein òg i meldinga, meiner Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth, som fekk presentert hovudelementa få dagar før framlegginga.

– Det er ei rimeleg teknisk melding, i korte trekk. Det er symptomatisk på dette området. Regjeringa skygger unna desse spørsmåla, men eg synest ikkje vi kan slå oss til ro med det lenger, seier han til NTB.

– Det er teikn på kor vi står i Noreg. Dette har vore ein tabuprega debatt i partia i snart 15 år, legg han til.

Kari Kjønaas Kjos i Framstegspartiet seier at arbeidet har vore vanskeleg, og er einig i at meldinga til ein viss grad ber preg av det.

– Fleire spørsmål har vore oppe til diskusjon på partileiarnivå, og ein har sett på om det er mogleg å gi og ta. Når ein ikkje har klart å gjere det, ender det med at ein vel å leggje fram ei melding som ikkje konkluderer i dei vanskelegaste spørsmåla, seier ho.

Ønskte breitt forlik

Den gjeldande bioteknologilova er frå 2003. I mange år har det vore sagt at lova skal reviderast, men utan at det har skjedd.

Arbeidarpartiet tok nyleg til orde for at Stortinget må arbeide for eit breitt forlik, slik at ein kjem vidare.

Til avisa Vårt Land sa helsepolitikar Torgeir Micaelsen at bioteknologi er eit så viktig og krevjande spørsmål at det ikkje bør bli kasteball etter kvart val. Spørsmåla er på linje med dei store politiske utfordringane – som pensjonsreform eller handlingsregel. Det er uheldig at eit lite mindretal skal kunne blokkere eit stort fleirtal på Stortinget, meinte han.

Venstre gir Arbeidarpartiet honnør for utspelet. Stortingsmeldinga blir lagt fram berre dagar før Stortinget tar sommarferie, og dermed blir det det neste Stortinget som må behandle henne.

Dermed kan spørsmåla fort bli del av forhandlingane mellom moglege regjeringspartnarar.

– Dette går ikkje i lengda, og dermed synest eg vi må leite etter ein veg utanom regjeringsforhandlingar, seier han.

Sak til sak

Utspelet blir møtt med misnøye hos Senterpartiet og KrF, som overfor Vårt Land peikar på at dette temaet har ein etisk dimensjon som vanskeleg lar seg samanlikne med andre saker.

Frp har mindre tru på eit breitt forlik enn på at stortingsfleirtalet skal behandle stridsspørsmåla frå sak til sak.

– Det er eit problem at ein skuvar og skuvar på spørsmålet på grunn av dei vanskelege sakene, og det endar med at saker ein er einige om, òg blir liggjande, seier ho.

