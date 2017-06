Arkeologar har truleg funne to kyrkjer frå 1000-talet i Trondheim

Begge kyrkjene er funne under Klemenskyrkja og er derfor eldre enn Heilag-Olavs-kyrkja, etter det NRK erfarer. Den eine kyrkja fann arkeologane torsdag. Den andre, som skal vere i svært god stand, fann dei for to veker sidan. Funna skal mellom anna omfatte eit alter.

Verken riksantikvaren eller arkeolog Anna Petersén ønskjer å seie noko om funnet til kanalen fredag, men riksantikvaren seier det truleg kjem informasjon neste veke.

Utgravinga skjer i samband med bygginga av eit større kontorbygg i området.

I fjor haust fann arkeologane restar av det dei meiner var Klemenskyrkja, der kista til Olav den heilage stod på eit alter i 25 år etter at han døydde. Funnet av Klemenskyrkja hamna på lista til Heritage Daily over dei ti mest spennande arkeologiske funna i verda i 2016. Lista er ei internasjonal nettside som publiserer nyheiter om arkeologi og kulturarv.

