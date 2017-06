Fleire ønskjer å frysetørkast når dei døyr

Det opplyser Vårt Land , som beskriv metoden nordmennene ønskjer å nytte: Den avdøde blir fryst ned til 18 minusgrader, blir frysetørka i flytande nitrogen til ein temperatur på minus 196 grader og vibrert med lyd til miljøvennleg, tørt pulver.

Metoden er ikkje tillatt i Noreg i dag, der alternativa etter livet avgrensar seg til å bli kremert til oske eller lagt i kiste og gravlagt. Oska kan spreiast på fjell eller over hav, men ingen av delane er spesielt miljøvennlege slik dei går føre seg i dag. Avisa skriv at norsk politikk på området ser ut til å stå på staden kvil.

– Eg synest det er rart at ein for eksempel ikkje har større val i kiste. Ein trend ein ser om ein les gravferdsbloggar, er at stadig fleire ønskjer å ta i bruk miljøvennlege materialar som flettverk eller resirkulert papp, seier samfunnsvitar og skribent i Humanist Oda Rygh.

Ho har uttalt at kyrkja er ein bremsekloss for alternative typar gravferd fordi den har monopol på gravferd.

