Fylkesmannen i Oppland utvidar fellingsløyve på to ulvar

Det opphavlege løyvet, som vart gitt i slutten av mai, har fleire gonger vorte forlengd. Fredag vedtak Fylkesmannen at løyvet skal gjelde til tysdag 20. juni klokka 12, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

Førebels er det ikkje stadfesta at det er meir enn éin ulv som står bak tapa i området, men Fylkesmannen opnar likevel for felling av to dersom det blir oppdaga meir enn éin ulv i fellingsområdet.

– Dette mellom anna fordi dårleg mobildekning i området kan gjere det vanskeleg for Fylkesmannen å heile tida vere oppdatert dersom det skulle bli stadfesta at det er fleire ulvar i området, heiter det i ei pressemelding på nettsidene til fylkesmennene i Akershus og Oppland.

Til saman skal over 100 sau ha vorte tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.

